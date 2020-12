ATALANTA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Torna Mirante tra i pali, Pellegrini in mediana

Dopo i successi sul Torino e Bologna, la Roma è ospite dell’Atalanta al Gewiss Stadium nel penultimo impegno del 2020 per tenere il passo delle prime della classe. Contro la squadra di Gasperini – senza Gomez, out per scelta tecnica -, Fonseca ritrova tra i pali Mirante e in difesa si affida ancora a Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla corsia destra torna Karsdorp, a sinistra confermato Spinazzola mentre Pellegrini, nonostante il riacutizzarsi del problema alla caviglia, arretra in mediana al fianco di Veretout. Dal 1′ Pedro affianca Mkhitaryana sostegno di Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo, Toloi, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo.

All.: Gasperini.

ROMA: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Fazio, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Carles Perez, Mayoral.

All.: Fonseca.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Longo – Cecconi. IV uomo: Ayroldi. VAR: Irrati. AVAR:Tolfo.