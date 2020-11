ROMA-PARMA, i convocati di Fonseca: ok Pellegrini, tornano Calafiori e Diawara. Out Smalling, presenti quattro Primavera

Dopo la sosta per le Nazionali, spazio al campionato con la Roma attesa domani all’Olimpico contro il Parma. A seguito della conferenza stampa di Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per domani: out Smalling, alle prese da qualche giorno con un’intossicazione alimentare, tornano invece a disposizione, dopo aver superato il Coronavirus, Calafiori, Diawara e Pellegrini – da ieri negativo – .

Oltre a quattro Primavera – Feratovic, Milanese, Providence e Podgoreanu -, sono presenti anche Carles Perez e Spinazzola, recuperati. Assenti Dzeko, Boer, Kumbulla, Fazio, Santon e Zalewski, alle prese con il Covid.

L’elenco dei 23 convocati:

Farelli

Pau Lopez

Mirante

Karsdorp

Juan Jesus

Mancini

Bruno Peres

Spinazzola

Feratovic

Calafiori

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Diawara

Milanese

Mkhitaryan

Pedro

Mayoral

Carles Perez

Providence

Podgoreanu