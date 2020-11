Roma, anche Fazio, Santon e Pellegrini positivi al coronavirus

Aumentano i casi di positività al coronavirus in casa Roma: dopo i casi di Dzeko e del portiere della Primavera Boer, infatti, sono emersi anche quelli di Federico Fazio, Davide Santon e Lorenzo Pellegrini. Il terzino ex Inter lavora a parte ormai da una decina di giorni a causa di un infortunio, mentre il difensore argentino e il centrocampista azzurro erano entrambi a Marassi per la sfida contro il Genoa. Negativi ai test del sabato pre-gara, sono risultati invece positivi nella giornata di lunedì.

Entrambi saranno sottoposti a nuovi tamponi già martedì, così come il resto del gruppo squadra. Si tratta comunque di una brutta tegola per Fonseca, che dovrà fare a meno di un altro titolare importante, dopo il forfait del capitano. È di oggi invece la notizia che altri due contagiati “di vecchia data”, Calafiori e Diawara, hanno superato le visite di idoneità e potranno riaggregarsi al resto dei compagni.