Udinese-Roma, FONSECA: “Contava vincere, la squadra è stata unita. Smalling? Sono fiducioso, non possiamo rimanere con soli 3 centrali…”

Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Udinese è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive l’allenatore della Roma Paulo Fonseca. Queste le sue parole:

FONSECA A DAZN

3 punti preziosi, ma su cosa bisogna lavorare nella sosta?

Sapevamo che era una partita difficile. Nel primo tempo abbiamo giocato sempre vicino alla loro area ma l’Udinese ha sempre risposto con dei contrattacchi. Siamo stati meno pericolosi nel momento in cui perdevamo palla o li facevamo uscire dalla loro metà campo ma abbiamo creato buone situazioni. Nel secondo tempo abbiamo segnato e poi abbiamo difeso il risultato. E’ stata una gara difficile

Pedro ha detto che la Roma deve giocare per lo scudetto…

Noi siamo una squadra molto offensiva, a volte abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio ma abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. E’ vero che l’Udinese ti obbliga ad abbassarti ma abbiamo vinto sempre sulle seconde palle. Noi dobbiamo pensare partita per partita e giocare sempre per vincere

Questo può essere il ruolo definitivo di Pellegrini?

La squadra sta giocando bene con Pellegrini in questa posizione, vedremo. Pellegrini mi è piaciuto sia oggi che contro la Juve

Ibanez ha fatto una gran partita. Sei sempre sicuro che ti serva Smalling?

Non possiamo rimanere solo con 3 difensori centrali, in questo momento ne abbiamo 3 e abbiamo bisogno di altri giocatori. Ibanez ha fatto un’enorme partita, come successo anche in precedenza, ha fatto una gara bellissima

Serve una rosa più profonda?

Lavoriamo per trovare la profondità, non è facile trovarla contro una squadra che si difende così bassa, ma cerchiamo sempre la profondità. Sul mercato non voglio parlare, abbiamo 48 ore, vediamo

Com’è Pedro?

Un bravo ragazzo. Lavora, è un professionista. Lo abbiamo scelto per questo: ha una professionalità impressionante

Qual è la sua percezione della situazione Covid in Serie A?

Che è un problema che può scoppiare in ogni squadra. Noi abbiamo un protocollo molto rigoroso e lo seguiamo. Credo che in queste situazioni le autorità e la Lega devono decidere cosa è meglio per il calcio

Teme uno stop al campionato?

No

FONSECA A SKY SPORT

Grande parata di Mirante, prestazione di Ibanez e il gol di Pedro: scelga lei cosa le è piaciuto di più

Mirante ha fatto una buona partita, Ibanez una prestazione enorme e gran bel gol di Pedro. Ma mi sono piaciuti i 3 punti, la squadra ha capito che era importante vincere qui.

Dovendo trovare un neo alla serata? Non abbiamo ancora visto il miglior DZeko…

E’ stata una partita difficile per Dzeko, ma sta bene e con fiducia. Penso tornerà al gol. Oggi nel primo tempo non abbiamo avuto una buona reazione, abbiamo lasciato l’Udinese partire in contropiede. Dobbiamo essere più aggressivi ed oggi non abbiamo avuto aggressività quando abbiamo perso la palla.

Per giocare a tre in difesa non siete pochi?

In questo momento abbiamo solo questi tre giocatori, abbiamo Cristante che può giocare lì ma dipende dalla partita. Abbiamo bisogno di un difensore centrale, stiamo facendo di tutto per ritrovare Smalling.

Alternative a Smalling?

Adesso stiamo solo pensando a Smalling. Fiducioso? Sì, lo sono.

Oggi sono arrivati dieci tiri degli avversari…

Nella scorsa stagione siamo stati la seconda squadra con più tiri, più corner. Questa squadra crea sempre, ma oggi era una partita diversa. E’ difficile entrare in area contro una squadra che difende bassa, per questo non abbiamo creato molto. Dobbiamo lavorare su molte cose. L’Udinese è una squadra molto profonda, che gioca in contropiede e penso che abbiamo controllato bene la profondità. A volte non abbiamo recuperato la seconda palla e abbiamo perso loro di uscire in contropiede, ma penso che abbiamo controllato bene la profondità.

Contento di Borja Mayoral?

Sì, avevamo bisogno di un altro attaccante oltre a Dzeko.

Come un allenatore può aiutare DZeko in questo momento?

Facendolo giocare. Dzeko è molto importante per noi e pian piano entrerà nella sua miglior condizione anche fisica.

Se non dovesse arrivare Smalling, sta pensando di ritornare a quattro in difesa?

In questo momento la squadra sta bene con la difesa a tre. Siamo pronti per giocare con la difesa a quattro, ma adesso non ha senso cambiare.

FONSECA A ROMA TV

Ci voleva una vittoria. Le sue sensazioni?

Era importante vincere, la squadra ha fatto bene sia con Hellas che con Juve ma senza vincere. Sapevamo che oggi era difficile contro un avversario che si chiude e riparte in contropiede. Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, è mancato il gol. Siamo stati meno aggressivi quando abbiamo perso palla, ma la squadra ha fatto bene e dopo il gol abbiamo capito che dovevamo difendere il risultato

Dove nascono le prestazioni di Mirante, Santon, Ibanez…

Per me è importante veder crescere i giocatori. Ibanez, Santon e Mirante hanno fatto una grande partita, hanno fiducia e per questo stanno giocando bene

Oggi siamo mancati nel gioco centrale…

Si, quando perdevamo palla permettevamo sempre all’Udinese di ripartire, li abbiamo sempre lasciati partire in contropiede. Credo però che alla fine abbiamo controllato senza problemi la profondità

Si poteva osare di più oggi?

No, ripeto: la squadra ha fatto una gara realista. Quando abbiamo capito che era importante difendere la squadra lo ha fatto. Non possiamo giocare tutto il tempo nella metà campo avversaria

Ipotizzabile in futuro vedere un trequartista e due punte di ruolo?

Vediamo, noi possiamo giocare con due sistemi ma con due attaccanti puri è difficile in questo momento. La squadra ha sempre giocato con una punta e due trequartisti e siamo andati sempre bene. Dipende anche dai momenti della partita, ma iniziare con il doppio centravanti ora è molto difficile