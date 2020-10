Non solo il ds. Dan e Ryan Friedkin si stanno muovendo per individuare anche un’altra figura dirigenziale: un Direttore Generale. Mentre per il ds si cercano profili internazionali, è più probabile che per quel ruolo la scelta ricada su un profilo italiano o che comunque conosca la lingua e la realtà del calcio. Nelle idee dei Friedkin dovrebbe essere una figura stile general manager della Nba, che faccia da raccordo tra i vertici aziendali e l’area sportiva.

Fonte: Il Tempo