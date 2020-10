MILAN-ROMA, le formazioni UFFICIALI: Ok Mancini, Karsdorp dal 1′. In mezzo Pellegrini e Veretout

La Roma torna in campo a San Siro per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Fonseca, reduce dalla vittoria in Europa League contro lo Young Boys dovrà fare a meno di Carles Perez, fermato da una fastidiosa tonsillite, ma recupera Mancini. Tutto confermato in avanti con il tridente “pesante”, mentre sulla destra confermato dal 1’ Karsdorp.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

A disp.: A. Donnarumma, Jungdal, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Castillejo, Diaz, Krunic, Tonali, Colombo, Maldini.

All.: S. Pioli.

ROMA: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Santon, Bruno Peres, Cristante, Villar, Mayoral, Providence.

All.: P. Fonseca.

Arbitro: Giacomelli. Assistenti: Ranghetti – Mondin. IV uomo: Fabbri. VAR: Nasca. AVAR: Vivenzi.