Europa League: Roma con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia nel Girone A

Alle 13, dalla canonica sede di Nyon, ancora chiusa al pubblico, si terranno i sorteggi della fase a gironi di Europa League. La Roma si trova in prima fascia, con il terzo coefficiente più alto della competizione, dietro solo ad Arsenal e Tottenham. Nella fascia più alta anche il Napoli, mentre la terza italiana aggiuntasi ieri, il Milan, partirà dalla terza urna.

Il principale pericolo è rappresentato dal Leicester, dove gioca l’ex giallorosso Under, sistemato in seconda fascia. In questa prima fase, sono vietati gli incontri tra club della stessa nazione. Questo il calendario delle giornate: 22 ottobre (1a giornata),

29 ottobre (2a), 5 novembre (3a), 26 novembre (4a), 3 dicembre (5a) e 10 dicembre (6a).

Il quadro completo dei gironi delle italiane:

GIRONE A

ROMA

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

GIRONE F

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka

GIRONE H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille