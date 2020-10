Calciomercato Roma, Fonseca può riabbracciare Smalling: domani nella capitale

Dopo una giornata, l’ennesima, di continui colpi di scena nel giorno della chiusura del calciomercato, Chris Smalling è in attesa di conoscere il suo destino: ora, dopo l’accordo raggiunto con il Manchester United sulla base di 15 milioni di euro più bonus, la questione riguarda il contratto depositato dalla Roma in Lega di Serie A. Secondo quanto raccolto negli ultimi minuti dalla nostra redazione c’è la massima fiducia da parte della società nell’aver completato tutto l’iter per tempo. Solo un documento che riguardava la copertura finanziaria dell’affare è stato aggiunto dopo il gong ma c’ho non pregiudica la riuscita della trattativa. Il contratto era depositato prima delle 20. A breve la Federazione approverà l’iter e il calciatore sarà ufficialmente giallorosso.

Intanto, l’agente ha condiviso uno scatto di Chris Smalling con la maglia della Roma: “Tutte le cose buone arrivano a chi aspetta”.