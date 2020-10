As Roma, Il Cda vara un nuovo aumento di capitale: da 150 a 210 milioni

Il precedente aumento di capitale, da 150 milioni, scadeva il 31 dicembre, ora ne è stato varato un altro (l’assemblea per votarlo ci sarà il 9 dicembre) da 210 milioni con scadenza sempre il 31 dicembre ma del 2021.

In sintesi: 60 milioni in più di aumento di capitale e un anno in più di tempo, questa la scelta dei Friedkin e del consiglio giallorosso. Non solo: il presidente ha già immesso quindici milioni di euro, come finanziamento in conto di aumento di capitale, un modo tecnico per inserire soldi freschi nelle casse del club. […]

Fonte: Gazzetta.it