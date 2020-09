Zaniolo: intervento al ginocchio tecnicamente riuscito. Resterà in Austria per i prossimi 3/4 giorni

Oggi è il giorno dell’intervento al legamento crociato sinistro per Nicolò Zaniolo, che ieri pomeriggio era partito da Ciampino per raggiungere la clinica Gelenkpunkt di Innsbruck, dove è in corso l’operazione al ginocchio per mano del professor Fink. Il classe ’99, come scrive Jacopo Aliprandi, resterà in Austria una settimana.

