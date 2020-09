UFFICIALE: Kolarov ceduto all’Inter per 1,5 milioni di euro (COMUNICATO AS ROMA)

Ora è ufficiale: Aleksandar Kolarov, dopo tre stagioni, saluta la Roma e si trasferisce all’Inter di Antonio Conte. A renderlo noto un comunicato ufficiale del club giallorosso: “L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksandar KOLAROV, alla F.C. Internazionale a fronte di un corrispettivo fisso di 1,5 milioni di euro, nonché di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 0,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di F.C. Internazionale e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi”. La Roma, inoltre, via Twitter ha così salutato il serbo:“Grazie per le tre stagioni passate insieme, Aleks”.

Grazie per le tre stagioni passate insieme, Aleks 💪 pic.twitter.com/Z9snURQa33 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

Arriva anche la nota ufficiale del club nerazzurro: “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma.

Non ci si abitua mai, alle guerre. Ma alle sirene sì. O almeno, così era per Aleksandar Kolarov e i suoi amici. Avevano 14 anni e a Belgrado la vita degli adolescenti non era la stessa dei coetanei nelle altre parti del mondo. No, era scandita dagli avvisi dei bombardamenti. Le scuole, chiuse. Le giornate, così, passate a giocare a calcio, per strada, aspettando quel suono. Che, ad un certo punto, veniva sfidato: il calcio libero dei ragazzi, fino a mezzanotte, oltre il coprifuoco. Passione e ossessione, in senso positivo.

Un amore viscerale verso il pallone, quello di Aleksandar, classe ’85 e con alle spalle tanto calcio, tantissimo calcio. Dalle giovanili della Stella Rossa fino all’Inter, passando per il Čukarički Stankom, l’OFK Belgrado, la Lazio, il Manchester City, la Roma. Ma, soprattutto, passando per il cortile di casa, dalle sfide con il fratello Nikola. Due, in particolare: quella in cui i due fratelli mettevano il pallone al centro e partivano, di corsa, da lati opposti, per contenderselo come nella pallanuoto. E poi i calci di punizione, a cercare quell’angolo impossibile sopra al cancello di legno, con i vicini pronti a inveire dai balconi.

Aleksandar Kolarov non si è mai sottratto: al lavoro, agli allenamenti, persino agli studi, conclusi nonostante una scelta di vita da fare a 17 anni, quella del pallone. Voleva arrivare a giocare in Premier League, missione portata a termine nel 2010 (7 anni al City). Da piccolo aveva già molte certezze, una era l’ammirazione per la Stella Rossa e quel centrale che sapeva calciare così forte, così bene: Sinisa Mihajlovic. Da ala sinistra a terzino, un calcio coltivato con motivazione e disciplina. E una serietà che Aleksandar si porta dietro da sempre, a costo di passare per burbero. Non lo è, è semplicemente Kolarov: amante del pallone, consapevole dei propri mezzi, voglioso, a 35 anni, di aggiungere una pagina importante a una carriera che l’ha portato ad essere il capitano della propria nazionale, la Serbia di cui va tanto orgoglioso”.

