ROMA-JUVENTUS, le formazioni UFFICIALI. Esordio per Kumbulla, Dzeko guida l’attacco. Riscaldamento in corso

La Roma si prepara a scendere in campo per l’esordio stagionale all’Olimpico contro la Juventus. I giallorossi vengono dal pareggio per 0-0 contro l’Hellas Verona, trasformato dal Giudice Sportivo in una sconfitta a tavolino per 3-0 dopo l’errore della presentazione delle liste con il nome di Diawara non inserito tra gli over 22. Gli uomini di Fonseca hanno adesso l’occasione di risollevarsi e portare a casa la prima vittoria della stagione. Contro ci sarà la nuova Juventus di Pirlo, che arriva dalla vittoria per 3-0 ottenuta ai danni della Sampdoria.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Perez, Antonucci, Kluivert.

All.: Fonseca.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Kulusevski; Ramsey; Morata, C. Ronaldo.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Frabotta, Arthur, Bentancur, Portanova, Dybala, Douglas Costa, Vrioni.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Tegoni – Longo. IV uomo: Abisso. VAR: Nasca. AVAR: Mondin.