Hellas Verona-Roma, FONSECA: “Dzeko fuori perchè volevo preservarlo. Ci serve un altro attaccante e Kumbulla non basta, voglio anche Smalling”

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Verona:

FONSECA A DAZN

Dopo uno 0-0 e le occasioni sbagliate, la domanda viene facile: con Dzeko sarebbe andata diversamente?

Non possiamo dirlo, penso che abbiamo fatto un buon primo tempo e sbagliato 5 occasioni per fare gol, sarebbe cambiata la partita ma non l’abbiamo fatto. Nella ripresa con il gioco lungo del Verona non abbiamo mantenuto il possesso sulle seconde palle ma abbiamo creato. Con un gol nel primo tempo sarebbe cambiato tutto.

La squadra come sta?

Sono state 3 settimane difficili ma la squadra fisicamente sta bene, è vero che non abbiamo controllato la partita come volevamo ma abbiamo chiuso in attacco.

Il modulo senza attaccante di riferimento le è piaciuto? Poteva osare di più magari con l’inserimento di Carles Perez?

Il Verona, giocando sempre lungo, ci faceva abbassare un po’ e non recuperavamo sulle seconde palle. Ma l’attacco mi è piaciuto nel primo tempo, Carles non si è allenato per via del Covid, non sta bene, Pedro era disposto a continuare.

Come mai Dzeko non ha giocato?

E’ stata una settimana difficile per lui, ho scelto di non farlo giocare per preservarlo.

Serve un altro attaccante?

Questo sistema mi piace, Mkhitaryan gioca bene da falso nueve. Ma serve un altro attaccante.

Che caratteristiche deve avere?

Ci serve un attaccante mobile, che attacchi la profondità e che attacchi bene gli spazi

Quando ha scelto la difesa a 3 e continuerà con questo modulo?

La scorsa stagione mi è piaciuta questa soluzione, ho sempre detto che siamo pronti per entrambi le soluzioni, nell’amichevole con il Cagliari abbiamo giocato a 4 e siamo andati bene

DZeko con chi giocherà la prossima partita?

Vedremo (ride, ndr)

Avete sentito la presenza dei Friedkin?

Molto, loro sempre presenti e vicino alla squadra, è importante per noi sentire la loro vicinanza

FONSECA A SKY SPORT

DZeko?

È stata una settimana difficile per lui, ho voluto preservarlo. Parliamo sempre, oggi la scelta è stata di non utilizzarlo

Perché lo hai convocato?

Era importante che stesse sul gruppo e farlo giocare in caso di bisogno

Due punti persi stasera?

Vedremo alla fine se sono stati due punti persi. Penso che abbiamo giocato per vincere, un primo tempo molto positivo. Non è facile giocare qui, abbiamo creato 4-5 occasioni da gol. Nel secondo tempo ci siamo abbassati e non abbiamo recuperato sulle seconde palle per ribaltare l’azione.

Siete calati fisicamente nel secondo tempo?

Magari c’è stato un problema di aggressività nel recuperare le seconde palle. Ne abbiamo perse molte e abbiamo fatto uscire il Verona. Le seconde palle sono state il problema principale

Mirante è il titolare?

Ho parlato con Savorani e abbiamo scelto Antonio

DZeko non ha voluto giocare?

No, ho deciso io. Io parlo con i giocatori, ma decido io

Smalling è una necessità o basta Kumbulla?

E’ importante per me che arrivi, abbiamo solo 3 difensori centrali quindi voglio Smalling qui

Milik?

Non parlo di Milik, non è un nostro giocatore. Se arriva ne parlo

Basta Milik o serve un altro attaccante?

Vediamo innanzitutto se arriva Milik o rimane Dzeko

Soddisfatto del mercato?

Si, questa settimana in cui i Friedkin sono stati vicini alla squadra è stata importante

FONSECA A ROMA TV

Cosa le è piaciuto e cosa no?

Mi è piaciuto quello che la squadra ha fatto nel primo tempo, abbiamo creato con Pedro, Miki, Pellegrini e Spinazzola occasioni nel primo tempo. Non è facile creare queste situazioni contro il Verona. Nel secondo tempo la squadra non ha recuperato la seconda palla, è stato un problema sulle seconde palle, ciò non ha permesso alla nostra squadra di attaccare.

Qualità davanti…

Abbiamo avuto un momento di grande qualità contro una squadra che non lascia giocare e pensare, è difficile. Ma abbiamo fatto bene con le combinazioni di Pedro, Miki, Pellegrini e con Spinazzola. La squadra ha fatto bene difensivamente. Ripeto il problema è stata sulla seconda palla.

Passare ad un 4-2-3-1?

Non ci ho pensato, perché la squadra ha fatto bene nell’uscita con la difesa a 3. Con il gioco lungo dell’Hellas non ho pensato ad un cambio modulo.

Non si poteva fare qualcosa in più?

Sì, nelle situazioni create. Abbiamo creato situazioni, questo può cambiare la partita. Noi creiamo ma dobbiamo concretizzare le occasioni.

Come sta Karsdorp? A destra com’è la situazione?

Bruno Peres è arrivato solo due giorni fa, Karsdorp ha fatto una buona partita e adesso parlerò col dottore per vedere come sta. Spinazzola è in un grande momento e ha fatto molto bene.