AS Roma, Baldissoni verso l’addio

In queste ore è diventato certo il divorzio tra la Roma e il vicepresidente Mauro Baldissoni. Tutto nel giorno in cui la cosiddetta cordata del Kuwait, si avvicina in maniera significativa al capitale della società giallorossa: «E’ vero, il nostro gruppo d’investimento sta parlando con mister Friedkin per valutare l’ingresso nella As Roma». Parole del signor Fahad Al-Bakr, che fino a poche settimane fa era stato in corsa per acquistare il club giallorosso. E sembra esser stato proprio Baldissoni a mettere in contatto i due imprenditori. Adesso però salvo clamorose sorprese, presto Baldissoni lascerà la Roma, magari dopo aver raggiunto un accordo economico (il suo contratto scade a giugno 2021).

Fonte: Il Romanista