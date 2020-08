JUVENTUS-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Fuzato e Calafiori dal 1′, Zaniolo torna titolare

In attesa di dedicarsi all’Europa League, con la sfida degli ottavi di finale contro il Siviglia del prossimo 6 agosto, la Roma fa visita alla Juventus campione d’Italia. All’Allianz Stadium Fonseca sceglie un ampio turnover: in campo dal 1′, come annunciato, i giovani Fuzato e Calafiori. In difesa spazio a Ibanez e Fazio con Smalling, mentre in mediana la coppia Villar-Cristante. Torna titolare, dopo l’infortunio al ginocchio subìto nella gara d’andata contro i bianconeri a gennaio, Nicolò Zaniolo schierato sulla trequarti con Perotti a supporto di Kalinic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Frabotta; Rabiot, Muratore, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Demiral, Wesley, Ramsey, Bentancur, Peeters, Olivieri, Vrioni.

All.: Martusciello (Sarri squalificato).

ROMA: Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic.

A disp.: Pau Lopez, Jesus, Dzeko, Kolarov, Cetin, Under, Santon, Perez, Bruno Peres, Diawara, Mkhitaryan, Kluivert.

All.: Fonseca.

Arbitro: Rocchi. Assistenti: Schenone – Paganessi. IV uomo: Orsato. VAR: Banti. AVAR: Meli.