Cessione As Roma: corsa a due tra Friedkin e Al Baker. Il texano in forte vantaggio, giorni decisivi per l’affare

Come riferisce Alessandro Austini su Twitter, questi “sono i giorni chiave per la cessione della Roma. Ora è una sfida a due con Friedkin che parte in forte vantaggio ma Al Baker sta provando la rimonta”. Il magnate texano, da tempo dietro all’affare Roma, ha trovato nell’imprenditore del Kuwait il concorrente “finale” per la futura proprietà della Roma.



Sono i giorni chiave per la cessione della Roma. Ora è una sfida a due con Friedkin che parte in forte vantaggio ma Al Baker sta provando la rimonta. Domani aggiornamenti di @Fil_Biafora sul @tempoweb e alle 11 su @Teleradiostereo — Alessandro Austini (@aleaus81) August 3, 2020

“Friedkin in forte vantaggio: da Houston molta fiducia. Dan crede che alla fine prenderà la Roma”, questo il messaggio, sempre su Twitter, di John Solano.