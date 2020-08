Cessione AS Roma: chiusura dell’affare a Londra tra sabato e domenica, poi Friedkin sbarcherà nella Capitale

La Roma si prepara a passare dalla proprietà di Pallotta a quella di Friedkin. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter del giornalista John Solano tra sabato e domenica il gruppo del tycoon texano si presenterà a Londra per chiudere la documentazione dell’operazione, solo successivamente i nuovi proprietari del club giallorosso si sposteranno a Roma. Questo il messaggio presente nel post: “Programma confermato dal rappresentante legale di Friedkin : arrivo a Londra tra sabato e domenica da parte dei membri del The Friedkin Group. Prima la chiusura e la documentazione a Londra, poi il resto a Roma“.

Schedule confirmed by legal executive of #Friedkin: arrival in London between Saturday and Sunday by members of the The Friedkin Group.

First the closure and documents in London then the remainder in Rome. @ASRomaPress

— John Solano (@Solano_56) August 11, 2020