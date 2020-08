Calciomercato Roma, per Smalling arriva la fumata nera: Tornerà al Manchester United

Fumata nera. Il Manchester United ha dato risposta negativa alla Roma per Chris Smalling. Gli inglesi hanno rifiutato l’offerta “migliorata” nella giornata di ieri dagli intermediari che curano la trattativa. Il Manchester nelle ultime ore aveva addirittura alzato le richieste a oltre 20 milioni per lasciar partire il difensore, chiara strategia per non permettere alla Roma di averlo a disposizione nella sfida contro il Siviglia in Europa League. Non sono bastati gli SMS inviati dal difensore ai dirigenti dello United nell’ultima settimana. Ora solo un miracolo permetterebbe a Smalling di non separarsi dai giallorossi, il tutto a poche ore dalla chiusura delle liste Uefa.

No agreement between #ASRoma and #MUFC for #Smalling.

He will not play Europe League with ASRoma, not playng against #Sevilla and going back after one year loan to #ManchesterUnited. #Transfers @SkySport pic.twitter.com/VZEjRkGfKy

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 2, 2020