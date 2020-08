As Roma, nessuno del gruppo Friedkin ha ancora contattato Totti per un ritorno

Ad oggi nessuno del Gruppo Friedkin ha ancora contattato Francesco Totti per un possibile ritorno. Il nome dell’ex capitano giallorosso era stato fatto qualche mese fa come possibile direttore dell’area tecnica o uomo immagine da affiancare all’arrivo della nuova proprietà. Secondo quanto riferito dal giornalista di RomaPress, John Solano, attualmente non ci sarebbero stati contatti ufficiali. Sembrano altre per ora le impellenze a cui deve pensare Dan Friedkin, sia di natura tecnica che finanziaria. La ricerca di un direttore generale prosegue senza sosta, così come quella del direttore sportivo. Tra Paratici, Berta, Orta, Carli e Pradè, il casting è particolarmente ricco. La sensazione è che anche il dg verrà annunciato prima dell’inizio della prossimo mercato il 1 settembre, per poter organizzare il nuovo organigramma in tempo per l’inizio della nuova stagione. I favoriti rimangono Boniek e Boban.

