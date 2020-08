Al Baker: la cordata del Kuwait si ritira ufficialmente dalla corsa all’acquisto della Roma

Dan Friedkin è sempre più solo nella corsa all’acquisto della Roma. Negli ultimi giorni infatti oltre al magnate texano anche Al Baker, proprietario di un fondo del Kuwait, sembrava in corsa per prendere il posto di Pallotta alla guida del club giallorosso. Secondo quanto annunciato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo tramite l’emittente radiofonica, la cordata guidata da Al Baker si è ufficialmente ritirata dalla trattativa. Al miliardario del Kuwait era stato chiesto infatti di presentare un’offerta ufficiale entro le 11 di oggi, ma attualmente ci sono le condizioni necessarie e Al Baeker ha deciso di ritirarsi. Buone notizie per Dan Friedkin, che in questo modo si avvicina sempre più all’acquisto della Roma.

Fonte: Tele Radio Stereo