ZANIOLO: “Vorrei ringraziare i tifosi uno per uno per il sostegno. Contro il Verona serve lo stesso atteggiamento di Brescia”

È tornato al gol 204 giorni dopo e sta ritrovando la sua forma migliore, allenamento dopo allenamento: Nicolò Zaniolo ci ha raccontato le sue emozioni dopo la rete al Brescia e ci ha parlato della prossima sfida contro il Verona.

Ecco le sue parole.

A che posto avevi messo il gol nella tua lista dei desideri?

“Contava prima di tutto tornare in campo, ma il gol era senza dubbio ai primi posti, perché ti dà una grossa spinta per affrontare le prossime partite, ti dà fiducia, ti dà morale e soprattutto è servito alla squadra per vincere la partita di sabato. Sono contentissimo”.

Cosa hai pensato prima di calciare?

“Ho visto Diego che avanzava, so che è molto bravo a dare la palla in profondità. Ho attaccato la linea e mi ha servito. Un attimo prima di tirare ho pensato “ora ci provo” ed è andata bene. Sono molto felice di essere riuscito a segnare”.

Mercoledì arriva il Verona all’Olimpico, che Roma troverà?

“Quella delle ultime due partite. Dopo un blackout abbiamo ripreso una striscia positiva e ora con il Verona servirà lo stesso atteggiamento della sfida contro il Parma o contro il Brescia. Se giochiamo in quel modo possiamo vincere, senza dubbio”.

Hai un messaggio per i tifosi che in questo periodo ti hanno dimostrato tanto affetto?

“Vorrei ringraziarli uno per uno per il sostegno. In molti mi hanno scritto “ci manchi”, ma ora sono loro a mancare a noi, perché in questo periodo non è semplice giocare senza la spinta del nostro pubblico. Dobbiamo pensare anche ai nostri tifosi che guardano le partite da casa e cercare di chiudere la stagione nel modo migliore possibile”.

Fonte: Asroma.com

