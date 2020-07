TORINO-ROMA: la formazione UFFICIALE. Veretout in panchina, gioca Cristante. Perez e Mkhitaryan a supporto di Dzeko

Per chiudere il discorso quinto posto e staccare il pass per i gironi di Europa League e in vista del match europeo col Siviglia: la Roma fa visita allo stadio Olimpico Grande Torino nel penultimo impegno di campionato. Contro i granata di Longo, Fonseca non stravolge la formazione: confermata la difesa a 3 con Mancini, Smalling e Kolarov. In mediana la coppia Diawara-Veretout con Bruno Peres e Spinazzola a presidio delle corsie. Sulla trequarti, con Pellegrini assente per infortunio, c’è Carles Perez con Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

TORINO: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meité, Lukic, Ansaldi; Berenguer; Belotti, Zaza.

A disp.: Rosati, Ujkani, Aina, Celesia, Djidji, Enrici, Ghazoini, Singo, Adopo, Greco, Onisa, Sandri.

All.: Longo.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Jesus, Cetin, Santon, Fazio, Ibanez, Calafiori, Veretout, Villar, Perotti, Zaniolo, Pastore, Under, Kluivert, Kalinic.

All.: Fonseca.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Ranghetti – Villa. IV uomo: Sacchi. VAR: Banti. AVAR: Vivenzi.