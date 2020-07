SPAL-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Smalling, Mkhitaryan-Perez a supporto di Kalinic

Mentre in casa Roma tiene banco il caso Zaniolo, si avvicina la sfida dei giallorossi contro la Spal – appuntamento al ‘Mazza’ questa sera alle 21.45. Si preannuncia un 11 titolare con più di qualche novità rispetto alle ultime sfide. Fonseca, che non avrà Ibanez a disposizione, potrà comunque contare sul rientro in linea arretrata di Chris Smalling. Cambio sull’out di destra, dove verrà data un’altra possibilità a Davide Zappacosta. Si preannuncia un turno di riposo per Lorenzo Pellegrini, apparso appannato nelle ultime uscite, così come per Edin Dzeko: al loro posto scalpitano Carles Perez e Nikola Kalinic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Kalinic.

