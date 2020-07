Rottura con Nike. Un’altra stagione, poi nuovo sponsor

Giornata piena ieri per la dirigenza della Roma. In mattinata è arrivata l’ufficialità della separazione consensuale con Nike. L’accordo con il brand americano non soddisfaceva più da tempo Pallotta e adesso la Roma, anche secondo le parole dello Chief Operating Officer Calvo, si guarda intorno: “La risoluzione di questo accordo consentirà alla Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing“. Nel futuro potrebbero esserci Adidas o Under Armour. Nel frattempo si è diffusa la notizia dell’interesse di un emiro del Kuwait, ma vengono smentite proposte ufficiali. L’impressione però è che qualcosa si stia muovendo e che nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie concrete, dagli Usa o dagli Emirati.

Fonte: Gasport