ROMA-VERONA: i convocati di Fonseca. Out Fazio e Mirante

Sono 24 i convocati di Paulo Fonseca per la sfida di questa sera contro il Verona all’Olimpico. Tornano Cristante e Mkhitaryan, squalificati contro il Brescia, mentre non figurano nell’elenco Federico Fazio e Antonio Mirante. Per quest’ultimo si tratta di un’esclusione dovuta ad un risentimento al polpaccio. Una botta ala caviglia ha invece messo fuori gioco il difensore argentino.