NAPOLI-ROMA: la probabile formazione. In porta ancora Mirante, in attacco torna Dzeko con Pellegrini e Mkhitaryan

La Roma torna in campo alle 21.45 allo stadio San Paolo di Napoli, con la speranza di rimettersi in carreggiata dopo la brutta prestazione fornita contro l’Udinese mercoledì sera. I giallorossi se la vedranno con gli uomini di Gattuso, ma potranno finalmente contare sul rientro di Pellegrini e Veretout che hanno smaltito la squalifica di una giornata. In porta dovrebbe toccare ancora a Mirante, anche se Pau Lopez è nella lista dei convocati. In attacco dovrebbe tornare a guidare i giallorossi Edin Dzeko, coadiuvato da Pellegrini, Kluivert e Mkhitaryan. Infine rende felici molti tifosi il rientro nella lista dei convocati di Nicolò Zaniolo, che non sarà sicuramente della partita ma potrà stare con i compagni in panchina. Di seguito

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; DZeko.

GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; DZeko.

IL TEMPO (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Santon, Pellegrini, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Mkhitaryan; DZeko.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Kolarov; Carles Perez, Mkhitaryan; DZeko.

IL ROMANISTA (4-2-3-1): Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Smalling; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.