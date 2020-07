Napoli-Roma, Fonseca: “Buon atteggiamento, giocando così torneremo a vincere”

Altra sconfitta, la terza consecutiva, per la Roma sul campo del Napoli di Gattuso. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso nel post partita.

FONSECA A ROMA TV

ATTEGGIAMENTO – “Ero molto arrabbiato dopo l’Udinese. Oggi non sono contento della sconfitta ma sono fiducioso per l’atteggiamento della squadra. Se giochiamo così siamo vicini a tornare a vincere. Abbiamo giocato bene, la partita è stata decisa da un episodio, un grande gol. Ma ci sono parecchie cose positive”.

ZANIOLO – “Oggi non aveva più di 30 minuti, giocando così può essere importante per la squadra. È entrato in un momento difficile, ma è riuscito comunque ad aiutare la squadra. Penso che in breve tempo sarà pronto per giocare dall’inizio”.

DIFESA A TRE – “Noi abbiamo sempre lavorato su due sistemi, l’ho già detto. È stata la prima volta che abbiamo giocato così, ma lo abbiamo fatto bene. Siamo stati sicuri dal punto di vista difensivo e in questo momento è importante che la squadra abbia sicurezza in difesa. Credo che abbiamo giocato bene. Non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato bene, con questo atteggiamento e questo spirito di squadra sono sicuro che torneremo a vincere”.

TIRI CONCESSI – “Ma quante situazioni chiare da gol hanno creato? Noi abbiamo fatto 18 tiri in porta contro la Sampdoria. Il tiro non significa pericolosità, oggi non abbiamo lasciato che il Napoli giocasse come voleva e creasse tante situazioni. Loro hanno attaccato di più, ma è un attacco ‘consentito’ per provare a giocare in contropiede e abbiamo creato situazioni per fare gol”.

MODULO – “Giocare con una linea a tre non è un segnale di giocare in maniera difensiva. In Italia abbiamo squadre molto forti che giocano così e questo non è un sintomo di essere difensivi. Credo che la squadra sia più sicura e sono certo che giocheremo ancora con questo sistema. Magari non sempre, ma vediamo”.

TURNOVER – “Sì, non abbiamo tanto tempo per recuperare i giocatori, ma in questo periodo è importante non cambiare molto. La squadra ha giocato bene e penso che non dobbiamo cambiare tanto, c’è bisogno che gli stessi calciatori. giochino di più”.