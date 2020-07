Le polemiche degli ultimi giorni su Zaniolo, vengono stiepidite dall’attaccante che su Instagram, nel giorno della presentazione della nuova maglia che lo vede testimonial insieme a Lorenzo Pellegrini, posta un pensiero scritto per il lancio della divisa 2020/21. “E’ come quando ti innamori: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. E’ la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”, la dichiarazione d’amore di Zaniolo.