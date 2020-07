Friedkin, pressing su Pallotta: offerta cash di 490 milioni. Dieci giorni per la risposta

Dan Friedkin non molla la Roma. Il magnate texano avrebbe presentato una nuova offerta da 490 milioni di euro a Pallotta per rilevare il club. I due imprenditori americani si sarebbero accordati su un periodo di 10 giorni per la valutazione della proposta. Le risposte dovrebbero quindi arrivare entro la fine del mese.

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio Friedkin, secondo quanto scrive Milano e Finanza è tornato a bussare alla porta di Pallotta. L’offerta del texano dovrebbe ricalcare l’andazzo di quelle precedenti, 490 milioni, ma con l’esborso tutto cash e senza condizioni. E’ lecito pensare che Pallotta e i suoi advisor continueranno a sondare il terreno del mercato per trovare potenziali acquirenti, ma allo stesso tempo c’è una variante che facilita l’offerta di Friedkin e mette il bostoniano sotto pressione: la qualificazione alla Champions League. A meno di miracoli sportivi l’unica via per accedere alla Champions, quindi mettere nel gruzzolo 40 milioni di euro, è vincere l’Europa League. Il progetto di Friedkin prevede che, una volta acquistata la società, immetta 90milioni nelle casse del club come aumento di capitale riservato e questo denaro servirebbe proprio per rafforzare la rosa e tenere i migliori giocatori.

Fonte: Milano Finanza