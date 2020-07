FONSECA: “Domani giocheranno Calafiori e Fuzato. Pellegrini convocato col Siviglia. Bilancio a fine stagione, non sono mai soddisfatto”

Alla vigilia della sfida con la Juventus, ultimo atto del campionato della Roma in programma domani sera all’Allianz Stadium, ha parlato il tecnico giallorosso Paulo Fonseca in una inedita conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Vinovo. Il suo intervento:

Col quinto posto matematico, che voto dà alla Roma? Quanto peserà il mancato ingresso in Champions League la prossima stagione?

“Ho sempre detto che dobbiamo fare il bilancio alla fine della stagione, parlerò alla fine senza problemi. Ora c’è la partita con la Juventus e poi l’Europa League”.

Calafiori può giocare dal 1′? Vorrebbe averlo in rosa anche il prossimo anno?

“Giocherà domani, è una buona occasione per vederlo a questo livello”.

Pau Lopez sta attraversando un momento complicato, è un problema di recupero fisico o psicologico? Mirante è un’opzione col Siviglia?

“Ho totale fiducia in Pau Lopez, ha fatto una buona stagione. Non c’è nessun problema”.

Se deve indicare un problema su tutti, cosa vi ha impedito di lottare fino in fondo per un posto in Champions League?

“Non voglio trovare scuse. Ma come ho detto i bilanci si fanno alla fine della stagione, senza trovare scuse”.

Abbiamo visto Cristante con Diawara col Torino. Sta sperimentando soluzioni alternative per il Siviglia, considerata la squalifica di Veretout? In Germania potrebbero essere utilizzati giocatori più offensivi come Pellegrini o difensivi come Mancini?

“Sto pensando a questo e alla miglior soluzione. Cristante e Pellegrini sono nella posizione migliore per poter giocare contro il Siviglia. Non sto pensando alla soluzione Mancini a centrocampo. Cristante o Pellegrini le migliori soluzioni”.

Che percentuale del gioco di Fonseca abbiamo visto alla Roma e cosa vorrebbe migliorare assolutamente?

“Non sono mai soddisfatto. E’ stata una stagione difficile, ma la squadra abbia molto della mia idea di calcio. Penso che, con maggiore continuità, avremo una squadra con un rendimento migliore e più costante la prossima stagione”.

Dopo l’operazione al naso pensa di poter almeno convocare Pellegrini col Siviglia?

“Sì, sono fiducioso di poter avere Pellegrini col Siviglia”.

Giocare e fare risultato contro grandi avversari come Juve e Siviglia servirà alla Roma a fare un passo in avanti anche per la prossima stagione?

“Sì, sono partite importanti per mantenere ciò che abbiamo fatto in questo ultimo periodo. Sono importanti per mantenere l’ambizione e la mentalità di vincere, e per dimostrare la voglia e lo spirito di squadra”.

Domani può essere l’occasione giusta per vedere Fuzato?

“Sì, domani giocherà”.

All’emittente sportiva Fonseca ha aggiunto: “Questa partita è importante per dare minuti a calciatori che non hanno giocato tanto ultimamente. Vogliamo avere tutti i giocatori preparati per il Siviglia. Zaniolo sta meglio, penso che domani sia una gara importante per lui per recuperare meglio la condizione fisica ed essere più pronto per il Siviglia, se ritengo che possa giocare”.

Fonte: Sky Sport