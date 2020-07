Giornata che può risultare importante per il futuro societario della Roma. Come scrive il giornalista John Solano su Twitter, infatti, nella giornata di oggi c’è stata una riunione tra Dan Friedkin e i suoi consulenti legali per parlare dell’affare legato all’acquisto del club giallorosso.

Internal meeting beginning in 30 minutes between Dan #Friedkin and his legal advisers regarding the deal for #Roma @ASRomaPress

