Calciomercato Roma: ancora alta la distanza con lo United per il riscatto di Smalling

Si fa sempre più in salita la trattativa con il Manchester United per il riscatto di Chris Smalling. L’obiettivo dei giallorossi era quello di averlo a disposizione almeno per la sfida contro il Siviglia, ma la forbice tra domanda e offerta resta ancora molto alta: gli inglesi chiedono 20 milioni più 5 di bonus, la Roma arriva massimo a 15. Quella di domani contro la Juventus, quindi, potrebbe essere l’ultima del difensore in giallorosso, con la sua permanenza che si fa difficile anche in vista della prossima stagione.

Fonte: Sky Sport