Zaniolo domani verrà operato al setto nasale

(F. BIAFORA) – Stop and go per Zaniolo. Il diamante della Roma è nella fase finale del percorso di recupero dopo l’intervento al crociato e domani dovrà finire nuovamente sotto i ferri. Nessun nuovo problema al ginocchio, ma un semplice intervento al naso che gli permetterà di risolvere l’ipertrofia dei turbinati: la breve operazione (il problema è molto comune) aiuterà il talento giallorosso a migliorare la respirazione. Zaniolo dovrà osservare qualche giorno di riposo, per poi essere pronto a tornare ad allenarsi col gruppo allenato da Fonseca, che nella seduta di lavoro di ieri ha fatto a meno di Mancini e Pau Lopez.

Fonte: Il Tempo