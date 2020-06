Milan-Roma, MIRANTE: «Speranza Champions da alimentare»

Queste le dichiarazioni di Antonio Mirante, portiere della Roma, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con il Milan:

MIRANTE A ROMA TV

La Roma è in cerca di una conferma dopo la vittoria contro la Sampdoria, a Milano parlano di scontro diretto. Anche per voi è così o guardate sopra?

E’ sicuramente uno scontro diretto per l’Europa, dobbiamo alimentare le speranze che abbiamo per raggiungere la Champions. Sappiamo che ogni partita è difficile, soprattutto considerando il periodo e la diversità di questo ambiente, ma allo stesso modo dobbiamo cercare di isolarci il più possibile e portare punti a casa.

Pioli ha parlato di un Milan diverso rispetto a Lecce, che Milan vi aspettate?

Il Milan ha giocatori di grande qualità quindi sicuramente vorrà fare la partita, ci aspettiamo una gara equilibrata, difficile, ma come ho detto prima dobbiamo cercare di fare tutto per vincere.