MILAN-ROMA: i convocati di Fonseca. C’è Zappacosta, ancora out Pau Lopez, Jesus, Cetin e Santon

La Roma ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con il Milan. Nessuna variazione da parte del tecnico Paulo Fonseca rispetto alla Samp: restano ancora fuori Juan Jesus, Cetin e Santon, oltre agli indisponibili Pau Lopez e Zaniolo. Convocato invece Davide Zappacosta, in dubbio per un risentimento muscolare.

Questo l’elenco dei convocati:

Cardinali

Fuzato

Mirante

Zappacosta

Smalling

Kolarov

Fazio

Mancini

Bruno Peres

Spinazzola

Ibanez

Cristante

Pellegrini

Perotti

Villar

Veretout

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Under

Kalinic

Carles Perez

Kluivert