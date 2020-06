Interessamenti dalla Premier per Pau Lopez. L’erede è Gollini?

Diversi club di Premier seguono Pau Lopez, portiere titolare della Roma di Fonseca. Chelsea, West Ham e Tottenham infatti sono sulle tracce dello spagnolo in vista della prossima sessione di mercato. Pau Lopez la scorsa estate è stato preso dal Betis Siviglia per 23,5 milioni di euro più la rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, valutata 6,5 milioni di euro, per un prezzo finale di 30 milioni. Ecco perchè la valutazione che la Roma fa del suo portiere è molto alta, con il club che si siederebbe a trattare solo davanti ad un’offerta da 40 milioni.

Nel caso in cui Pau Lopez dovesse partire, il sostituito individuato dai giallorossi è Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta valutato circa 25 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport