Instagram, Juan Jesus scatena la polemica con un tifoso: “I miei 4 soldi non rovinano il bilancio”. Poi corregge il tiro: “Ci vediamo per un caffè, ma paghi tu!” (FOTO)

La Roma scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Il club giallorosso sta facendo il countdown sui social in vista del primo match di campionato in programma dopo la sosta forzata causata dal Covid-19. Ieri l’account Instagram della Roma ha pubblicato una foto che ritrae la squadra durante un’esultanza e sullo sfondo un “-5” per indicare i giorni mancanti alla sfida con la Sampdoria. Sotto al post è comparso un commento ironico di Juan Jesus – che nell’immagine non compare – che ha ironizzato sulla sua assenza nonostante il 5 sia il suo numero di maglia: “Bello che nemmeno la Roma mi metta nel loro profilo. Questo vuol dire fiducia”.

Commento che ha riscosso tante risposte dei tifosi, ai quali Jesus ha iniziato a rispondere: “Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi”.

Dopo la polemica scatenatasi in seguito alle frasi su stipendio e bilancio espresse su Instragram da Juan Jesus, il difensore brasiliano della Roma ha provato a sdrammatizzare pubblicando una storia sul proprio profilo, con l’evidente obiettivo di placare il dibattito: “Come vi piace fare polemica per nulla ahahah, mamma mia!“. Poi, rivolgendosi direttamente al tifoso con cui aveva avuto da ridire: “Ci vediamo presto per bere un caffè e fare due risate. P. S. Paghi te però!“.