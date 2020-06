Conferenza stampa, FONSECA: “Sono ottimista per questa parte della stagione, Kluivert e Zappacosta sono pronti. Non siamo Dzeko-dipendenti”

Dopo la vittoria contro la Samdporia, e a 24 ore dalla sfida di San Siro contro il Milan, parla il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, che risponde alle domande dei giornalisti attraverso l’emittente ufficiale del club. Queste le sue dichiarazioni:

Giocherà Kluivert?

“Vediamo domani, l’ultima non l’ha giocata ha avuto un piccolo affaticamento in settimana, comunque è pronto per giocare”

Quanto ha perso e quanto ha ritrovato questa Roma dopo lo stop?

“Non è tempo per questo tipo di valutazione. Prima del lockdown avevamo fatto alcune cose buone, ora siamo tornati bene nella prima partita, la squadra ha risposto bene, sono ottimista per la parte finale della stagione”.

Cosa ha ammirato di più del Milan storico di Berlusconi?

“Rijkard, Gullit, Baresi, Maldini, sono tutti giocatori che ho ammirato da giovane. Così come Sacchi e Capelli, hanno fatto cose fantastiche”

Roma Dzeko dipendente? Cosa pensa dell’Atalanta?

“Tutti sono importanti, la squadra non dipende da un singolo giocatore ma da tutti. L’Atalanta è forte e sta bene, ma noi prima dobbiamo vincere le nostre partite”

I calciatori sono preoccupati per il caldo? Può influire sulla formazione?

“Io preferisco giocare più tardi, penso farà troppo caldo per entrambe le squadre. Non ci sono scuse. Per il calcio è sempre meglio giocare senza il clima caldo. Vale per entrambe le squadre. Non ho mai sentito i calciatori preoccupati, siamo ottimisti e tranquilli. Dobbiamo fare una buona partita e dobbiamo pensare solamente a questo. Onestamente non ho pensato a staffette. Le mie decisioni sono prese sulla base di strategie o condizione fisica”

Cosa è andato storto nel recupero di Pau Lopez?

“Nulla, ha fatto un percorso normale. Non è pronto per il Milan, ci sarà dalla prossima”

Mkhitaryan può fare due partite di fila? Come sta Zappacosta?

“Miky aveva un piccolo affaticamento, è pronto per giocare domani. Anche Zappacosta è pronto”

Come spiega la difficoltà nel fare gol contro la Samp nonostante le tante occasioni create?

“Posso essere preoccupato se la squadra non crea, invece non creiamo tanto ed è un fatto positivo. Credo che se continuiamo a giocare così, la possibilità di fare gol è alta. Mi preoccuperei se non costruissimo occasioni da gol. Contro la Samp abbiamo segnato due reti e abbiamo vinto che è la cosa più importante. Col Milan sarà diversa, ci concederanno di meno”

Che gara si aspetta? Rebic pericolo numero uno?

“Il Milan sta bene, l’ho visto nell’ultima partita, è una squadra più forte rispetto all’andata. Dobbiamo pensare a noi stessi e a quello che possiamo fare. Il Milan ha tanti giocatori di qualità, non solo Rebic”

La rosa lunga è un elemento determinante?

“E’ molto positivo avere i calciatori pronti, mi da la possibilità di cambiare ogni partita. Io devo pensare a tutte le gare, alla prossima, ma anche a quelle due successive. La squadra è tutta pronta per giocare e per me è più facile scegliere in questo momento”.