Calciomercato Roma: idea scambio Under-Milik con il Napoli

Nelle ultime ore sta prendendo piede un’ipotesi di scambio di giocatori tra Roma e Napoli. I partenopei infatti hanno messo da tempo nel mirino Cengiz Under, esterno d’attacco turco che sembra destinato a lasciare Trigoria in estate per garantire una plusvalenza al club di Pallotta. I giallorossi invece sono alla ricerca di un centravanti che possa affiancare Dzeko o addirittura sostituirlo nel caso in cui il bosniaco dovesse essere sacrificato per risanare il bilancio. Proprio per questo motivo, spiega il giornalista Alessandro Austini, i due club starebbero pensando ad uno scambio di cartellini tra Under e Milik (attaccante del Napoli in scadenza a giugno 2021), che garantirebbe anche una corposa plusvalenza ad entrambe le società.

Fonte: Tele Radio Stereo