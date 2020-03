Un’alleanza di mercato con la Juve per aggirare lo stop

In attesa di conoscere l’esito della trattativa tra Pallotta e Friedkin e la posizione finale in campionato con annessa o meno qualificazione alla prossima Champions, la società si muove comunque sul mercato. Le linee guida saranno sempre l’abbassamento dei costi, fare plusvalenze e cercare profili giovani ed operazioni low cost. Per il secondo e terzo punto proseguirà l’alleanza con la Juventus. Sono infatti sul tavolo altre operazioni: una di queste potrebbe riguardare Mandragora e Cristante, ipervalutando i due cartellini almeno di una trentina di milioni. Da tenere in considerazione anche Orsolini, per cui il club bianconero ha un’intesa col Bologna simile a quella con l’Udinese per il centrocampista.

Si studia, inoltre, il ritorno di Frattesi, piace Faraoni e a parametro zero l’obiettivo è Bonaventura.

Fonte: Il Messaggero