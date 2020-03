Totti: “L’addio al calcio una paura che ho vinto grazie alla famiglia”

Francesco Totti, ex giocatore e dirigente della Roma, ha rilasciato una video intervista al canale digitale per parlare dell’emergenza sanitaria in corso e dei momenti pi emozionanti della sua carriera. Queste le sue parole:

Come stai trascorrendo tu le tue giornate? La giornata tipo di Francesco Totti.

Le giornate sono abbastanza lunghe, ma ci diamo da fare: cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare con loro, di fare sport, di cucinare. Queste sono le giornate purtroppo in questo momento.

Ci racconti come sta giocando la squadra Totti? Tu e Ilary riuscite a tenere impegnati anche i bimbi?

Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani: stai a casa però è come se fossi un ospite. Per quanto riguarda i bambini, Cristian e Chanel sono autonomi, l’unica che ci dà un po’ da fare è Isabel. Durante la giornata incontrando Ilary, la saluto dicendole: “Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?”. Questa è la mia giornata, capito?

Di momenti positivi nella tua carriera ne hai vissuti davvero tantissimi. Ti va di raccontarne qualcuno?

I più belli sono la vittoria dello scudetto e la vittoria del Mondiale. Nel Mondiale venivo da un brutto infortunio, era difficile che potessi partecipare a quest’evento ma con la determinazione e la voglia sono riuscito a ottenere ciò che mi ero prefissato.

In questo momento di paura generale, ti va di raccontarci un momento nel quale tu sei riuscito a superare una tua paura?

La paura più grande che ho affrontato è stata sicuramente quella di smettere di giocare, visto che è stata la mia vita, è stato tutto. Fortunatamente avendo vicino la mia famiglia, i miei amici e i miei bambini sono riuscito a voltare pagina tranquillamente, fortunatamente.

Riceviamo tantissimi messaggi e chiamate, quanto tempo stai trascorrendo al telefono e chi senti più dei tuoi ex compagni?

In questo momento spesso e volentieri sono sul telefono, è impensabile non esserci tra messaggi, videochiamate e quello che sta succedendo. I miei ex compagni mi stanno mettendo troppo in mezzo con queste challenge, però io su Instragram non sono proprio un navigatore. Chiamo Cristian e Chanel che sono addetti a queste cose e mi aiutano a rispondere ai tanti messaggi che in questo momento servono sia a me che a tutta Italia, tutta Europa e tutto il mondo. Aiutiamoci tutti insieme e rimaniamo a casa, mi raccomando.

Fonte: Dazn