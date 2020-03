Dirigente Friedkin Group: “Con la Roma abbiamo deciso di mettere la trattativa in standby. Tutto è cambiato dopo lo stop della Serie A”

Il portale dedicato all’informazione giallorossa ha contattato in esclusiva un dirigente del “Friedkin Group”, interrogandolo sulla trattativa per l’acquisizione della Roma. Queste le sue parole:

“Tutto è cambiato sabato e domenica. Una volta che è diventato chiaro che il campionato poteva essere sospeso, sia noi che la Roma abbiamo concordato di mettere le cose in standby”.

“Venerdì non ci sono stati problemi (le firme ci sono), ma abbiamo deciso di mettere in pausa tutto a causa della mancanza di chiarezza sulla parte rimanente della stagione di Serie A. È probabile che questo focolaio comporti un notevole impatto finanziario e una perdita di entrate. In questo momento, è necessario che noi e la Roma ci mettiamo a sedere e aspettiamo di vedere dove vanno queste situazioni perché c’è molta incertezza. Questo è qualcosa che non puoi mai pianificare”

