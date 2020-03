Coronavirus: contratti di calciatori e allenatori estesi oltre il 30 giugno. Si attende la decisione della FIFA

L’emergenza Coronavirus sta modificando anche i piani del calcio mondiale. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa, è al vaglio della FIFA la possibilità di estendere gli attuali contratti di giocatori e allenatori fino alla fine delle rispettive stagioni calcistiche nazionali. Questa ipotesi è contenuta in un documento interno della FIFA, che dovrebbe essere discusso in serata, e che prevede anche la modifica delle finestre di trasferimento in conformità con le date della nuova stagione, sollecitando inoltre club e giocatori a lavorare insieme per trovare una soluzioni ai pagamenti degli stipendi durante l’interruzione

Fonte: Reuters

