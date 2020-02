Cessione As Roma: nuovi incontri nella sede dell’Eur. Presente Watts (pres. Friedkin Group), ci sono anche Fienga e Petrachi

Si continua a lavorare per mandare a posto tutti i tasselli e procedere al closing dell’affare tra James Pallotta e il Friedkin Group per il passaggio di proprietà della Roma. Dopo la giornata di ieri, anche stamattina i dirigenti del gruppo che fa capo al magnate texano si sono presentati presso la sede dell’Eur del club giallorosso per nuovi incontri con il board romanista.

LIVE:

14.50 – Fa il suo ingresso negli uffici anche Marco Nicolini, rappresentante dello studio legale Chiomenti che cura gli interessi di Friedkin

14.30 – Arriva anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi insieme al suo vice Antonio Cavallo (chief scouting). Ci sono anche Baldissoni e Calvo

11.00 – Per la Roma, presente come ieri il Ceo Guido Fienga. Tra gli uomini dell’imprenditore texano, invece, spicca anche la presenza di Marc Watts, dal 2011 presidente del Friedkin Group e quella di Eric Williamson, vice presidente del Friedkin Business e Development Group, oltre che Presidente della Friedkin Aviation.