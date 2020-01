Oggi la Roma si è allenata in vista della sfida del derby di domenica. Mirante è tornato ad allenarsi in gruppo mentre Perottie Pastore hanno svolto solo una parte dell’allenamento insieme alla squadra. Infine, Mkhitaryan, Zappacosta e Zaniolocontinuano il loro percorso di recupero per i rispettivi infortuni. Amadou Diawara sta svolgendo le terapie dopo l’infortunio al menisco rimediato in Coppa Italia contro la Juventus.