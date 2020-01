Parma-Roma, Fonseca: “Stasera mi è piaciuto tutto, Kalinic il migliore. Politano…”

Una doppietta di Pellegrini trascina la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il commento di Paulo Fonseca nel post partita di Parma:

FONSECA A RAI SPORT

Ora la Juventus:

“Sì, abbiamo giocato per vincere e fare questa partita con la Juventus. Sarà una partita difficile che giocheremo fuori casa, ma dobbiamo giocare come sempre per vincere”.

Sulla prestazione

“Mi è piaciuta la squadra. Ha difeso bene e ha creato tante palle gol per fare gol. Anche nel secondo tempo ne abbiamo avute altre 2/3 per far male. Mi sono piaciuti Kalinic e Cristante, soprattutto il primo che è stato il migliore. In generale tutti hanno fatto bene”.

Sul ruolo di Cristante:

“È stata la prima volta che abbiamo giocato con Cristante quasi difensore centrale. Mi è piaciuto questo modo di difendere, controllando sempre il contropiede e la profondità del Parma. Bryan ha più qualità perché è un centrocampista e ci ha dato una mano anche in fase di impostazione. È comunque una soluzione, non so se giocheremo sempre così”.

Cosa rappresenta Pellegrini?

“È un bravissimo ragazzo, un professionista. Le mie parole sono poche per descriverlo. È un giocatore importantissimo per la squadra che può giocare in tutte le posizioni. È intelligente e fondamentale per noi”.

Ha un messaggio per Zaniolo?

“Un abbraccio forte. Questa vittoria è per Zaniolo. Sentiamo molto la sua mancanza ma deve essere forte in questo momento. Siamo tutti con lui”.

Politano?

“Non è ancora arrivato. Fino a quando non è ufficiale non parlo di giocatori che non sono della squadra. Se mi piace? È un bel giocatore”.

Manca la via del gol con continuità:

“La verità è che noi abbiamo sempre molte occasioni. Anche contro Torino e Juventus le abbiamo avute. La squadra crea situazioni, per questo siamo fiduciosi e tranquilli. Il gol arriverà. Sono soddisfatto del fatto che non abbiamo preso gol. Quando non concediamo sono sempre soddisfatto”.