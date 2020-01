Juventus-Roma, Fonseca: “Molto preoccupato per il derby. Abbiamo bisogno di rinforzi”

La Roma cade 3-1 in casa della Juventus e dice addio alla Coppa Italia. Il commento di Paulo Fonseca nel post partita:

FONSECA ALLA RAI

Alla vigilia ha chiesto coraggio, si è visto solo nel secondo tempo:

“La differenza è stata nell’efficacia. La prima volta che sono arrivati in porta hanno segnato, e così la seconda. La squadra ha giocato bene ma la qualità è diversa”.

Sull’assenza di Dzeko:

“Sappiamo che Dzeko è un giocatore importante per noi. Il problema però non è stato solo Kalinic, ma tutti gli attaccanti. Possiamo fare molto meglio. Kluivert e Under hanno sbagliato tanto nel primo tempo, questa è la differenza tra le due squadra in questo momento”.

Preoccupato per l’infortunio di Diawara?

“Molto preoccupato. Vedremo Diawara, non abbiamo molti giocatori in questo momento. Speriamo non sia grave e che possa giocare domenica”.

Cosa non ha funzionato?

“Non abbiamo preparato bene la fase di contropiede. Loro hanno fatto due gol in contropiede e giocatori come Ronaldo non sbagliano”.

Cosa le ha detto Ronaldo?

“Non voglio parlare di quello che ci siamo detti, ma ha parlato bene della nostra squadra”.

Sul lavoro degli attaccanti:

“Tutti e tre gli attaccanti devono lavorare di più a livello difensivo. Oggi nel primo tempo soprattutto non lo hanno fatto e non mi piace questa cosa. Kluivert, Under e Kalinic devono lavorare di più a livello difensivo”.

In vista della Lazio:

“Sono due partite diverse. La Lazio ha un altro gioco rispetto alla Juve, ma dobbiamo lavorare in fase di preparazione dopo aver perso la palla perché abbiamo preso gol in contropiede. Loro hanno fatto bene, anche se per questione di centimetri. È un principio della nostra squadra”.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“Sì, spero che riusciremo a prendere uno o due giocatori perché ne abbiamo bisogno”.

Cosa dovrà mettere la Roma nel derby?

“Abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi 30 metri. Abbiamo creato situazioni da gol, dobbiamo pensare alla prossima partita con fiducia. La mia principale preoccupazione è recuperare i giocatori e lottare contro la Lazio”.