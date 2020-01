Conferenza stampa, FONSECA: “Difesa a tre? C’è una possibilità, vedremo domani. Cristante sarà convocato, non vogliamo vendere Under”

Alla vigilia del match tra Roma e Juventus in programma domani sera alle 20.45 all’Olimpico, alle 10 Paulo Fonseca incontra i giornalisti nella sala Champions del Fulvio Bernardini di Trigoria. Il tecnico giallorosso risponde alle domande sulla gara con i bianconeri nella consueta conferenzastampa pre partita. Queste le parole del portoghese:

Cosa pensa del cambiamento di mentalità della Juve?

Conosco la Juve solo con Sarri, è un grandissimo allenatore, uno dei migliori d’Europa, ha un’idea positiva di calcio che mi piace molto. Ha iniziato quest’anno alla Juve ma sta costruendo una squadra molto forte

E’ tornato in gruppo Cristante, come sta? Spinazzola?

Spinazzola non si è allenato con noi in settimana, ha avuto un virus, solo oggi si allenerà con noi, non è al meglio per giocare dall’inizio. Cristante è pronto, si è allenato in questi giorni, sta bene, non è al meglio ma è pronto per essere convocato

Può giocare con la difesa a tre?

C’è una possibilità, vediamo domani

Può essere un rischio non fare mercato a gennaio? Si aspetta qualche colpo in attacco?

Ho detto che non mi piace molto questo mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori pronti. Ci serve un giocatore su cui non abbiamo dubbi e non è facile trovarlo, il mercato può essere un’opportunità per prendere giocatori per il futuro ma comunque non è facile trovare un giocatore pronto per entrare subito in squadra. Se avremo possibilità di trovare un giocatore così staremo attenti, parlo costantemente con Petrachi di questo tipo di situazione, vediamo. L’intenzione è quella di migliorare la squadra, non vogliamo giocatori tanto per fare numero

Kalinic non segna da un anno, Dzeko è il bomber delle big che ha segnato meno. Come mai?

Dobbiamo fare più gol, è vero ma non sono preoccupato dal numero di gol di Dzeko o di altri. Magari Zaniolo ne ha fatti di più degli altri esterni… Quando analizzo la squadra per me l’importante è che la squadra crei situazioni pericolose, è vero che stiamo segnando meno di quanto possiamo ma stiamo creando molte occasioni e per me questa è la cosa più importante

Non avete mai battuto una delle prime 7 in classifica, cosa manca per il salto di qualità?

Con la difesa a 3 è favorito Cetin o Fazio?

Non parlo del modulo, non so quale adotteremo. Questa squadra ha giocato sempre bene contro le migliori del campionato, abbiamo perso con Atalanta e Parma, ma abbiamo giocato sempre bene e con coraggio contro le big. Il problema non sono le big, sono più preoccupato quando giochiamo contro squadre come Genoa o Torino. Il problema è una questione di mentalità e ambizione. Ho detto ai giocatori che in gare come quella col Torino il problema non è stato l’atteggiamento in campo ma dovevamo voleredi più. Se vogliamo avvicinare la Juve non possiamo sbagliare contro questo tipo di squadra. E’ un discoro di mentalità ma stiamo lavorando per cambiare

Nel prossimo mese giocherete sempre in notturna, cosa ne pensa? Kluivert come sta?

Kluivert inizierà ad allenarsi con noi dalla prossima settimana. Sul calendario non sono preoccupato, la squadra ha risposto sempre bene anche quando abbiamo avuto molte gare. Gennaio è importante per noi ma non ci sono problemi

Cosa pensa di Inter e Juve?

Sono due squadre diverse tra loro, non ne preferisco nessuna. Mi piacciono entrambe, sono due squadre con idee molto forti dei propri allenatori. L’idea di Conte e Sarri è molto marcata nelle loro squadre, mi piacciono

La poca cattiveria sotto porta dipende dalla mentalità?

Anche, manca un po’ di aggressività. Il problema non è creare occasioni, il problema è l’aggressività, stiamo lavorando per migliorare da questo punti di vista

Ha visto l’atteggiamento giusto negli occhi dei giocatori?

Si sono allenati molto bene in questa settimana, lo avevamo fatto anche nella precedente però e abbiamo perso. Giocare contro la Juve è una partita speciale, dobbiamo capire che non possiamo sbagliare, serve concentrazione totali. Dall’altra parte dico che la squadra è molto motivata, quando ci sono questo tipo di squadre non mi preoccupa l’atteggiamento perchè la concentrazione è sempre totale, così come le motivazioni

Punta ancora su Under?

Non pensiamo alla cessione per Under, sta meglio fisicamente e tatticamente. Non gioca perchè Zaniolo sta giocando bene ma non stiamo pensando di venderlo

Che atteggiamento difensivo servirà domani?

Serve grande rigore difensivo, non possiamo sbagliare difensivamente contro la Juve. Vogliamo difendere come sempre, alti, lontani dalla porta. Dobbiamo stare corti, senza spazio tra le linee. La Juve è molto fortee quando cerca gli spazi tra le linee, dobbiamo essere molto concentrati e stare corti

Preferisce giocare contro squadre concrete come la Juve di Sarri o che sviluppano l’azione in maniera totale come era il Napoli con il tecnico toscano?

Sarri è arrivato quest’anno, sta cambiando il modo di giocare della Juve. Le squadre per me più forti sono quelle che hanno mantenuto il loro allenatore. La Lazio ha l’allenatore da 4 ani, l’Atalanta da 3. Cambiare non è mai facile e penso che il lavoro di Sarri sia all’inizio, ha cambiato molto il modo di giocare della Juve. E’ un allenatore a cui piace giocare bene

Riuscirà ad arrivare a lottare per il vertice con il gioco o servono anche altri elementi come ad esempio lo stadio? In futuro andrebbe mai ad allenare la Juve?

Non parlo del futuro. Noi stiamo lavorando per tornare ad essere la Roma più forte, stiamo creando le condizioni per poter lottare in futuro contro Juve ed Inter e credo che questo succuderà in poco tempo