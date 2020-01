Calciomercato Roma: possibile inserimento di Juan Jesus nell’operazione Under-Suso

Saltata l’operazione Spinazzola-Politano la Roma potrebbe intavolare un’altra trattativa per uno scambio di mercato, ma questa volta con il Milan. Come riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nel corso del consueto appuntamento serale in onda sull’emittente satellitare, il club rossonero insiste per Under, ma la Roma ancora non ha dato alcuna apertura. I meneghini, però, pur di arrivare all’esterno turco sarebbero disposti a cedere Suso, sempre se i giallorossi accettino lo spagnolo come contropartita, e inserire nell’operazione anche Juan Jesus che potrebbe fare il vice di Romagnoli e di Theo Hernandez.

Fonte: Sky Sport