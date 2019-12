Sorteggio Europa League: sarà ROMA-GENT nei 16esimi. Andata all’Olimpico il 20 febbraio, ritorno in Belgio il 27

Appuntamento alle 13 a Nyon: all’ora di pranzo, dall’urna dell’Uefa, la Roma conoscerà la propria avversaria nei 16esimi di finale di Europa League, il primo turno ad eliminazione diretta della seconda competizione europea.

32 le squadre in lizza, oltre alle 24 che hanno superato la fase a gironi, si aggiungono le 8 terze classificate dei gruppi di Champions League, divise per ranking 4 tra le teste di serie e 4 tra le restanti. Non è possibile incontrare squadre già affrontate nella fase a gironi e, in questa fase, sono ancora vietati i match tra squadre della stessa nazione. Le gare di andata si svolgeranno giovedì 20 febbraio, con ritorno il 27 febbraio: parte delle sfide inizierà alle 18.55, il resto alle 21. Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa.

Ecco il sorteggio completo:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

ROMA-GENT

Rangers-Braga